İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Tabip Odası’nı Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen iftar programında ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Kocaeli’deki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını Dernekler Yerleşkesi’ndeki iftar programlarında ağırlamaya devam ediyor. Başkan Hürriyet son olarak, Kocaeli Tabip Odası ile Dernekler Yerleşkesi’ndeki iftar programında bir araya geldi. Programda, meslekte 50. yılını dolduran Prof. Dr. Ahmet Almaç’a plaket takdimini Başkan Hürriyet ve Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy birlikte yaptı.

“DAYANIŞMAYA KATKIMIZ OLUYORSA NE MUTLU BİZE”

İftar sonrası konuşan Başkan Hürriyet, “Bizim için kıymetlisiniz. İstedik ki Ramazan ayında soframızı sizinle paylaşalım. Dayanışmanıza biz nebze katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan sonunda da ailenizle birlikte bayrama erişmeyi Allah nasip etsin.

“HER DAİM YANINIZDAYIZ”

Türkiye zor günlerden geçti, geçemeye de devam ediyor. O zor günlerde en ağır koşulların altında en çok sağlık çalışanlarımız kalıyor. O süreçte elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Bundan sonra da her daim yanınızdayız. Her zaman yan yana olduğumuzu ve çok daha güzel günlerin bizi beklediğini ifade etmek istiyorum” dedi.

AÇILIŞLARA DAVET ETTİ

Başkan Hürriyet, sağlık çalışanlarını İzmit Belediyesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği proje açılışlarına davet etti. Hürriyet “Kuruçeşme bölgesinde kadınlar, gençler ve engelli bireylerimize dönük, çok sayıda fonksiyonu içinde barındıran bir yaşam merkezini 14 Nisan Cuma günü açacağız. Açılışın ardından Kuruçeşme’de halk iftarı yapacağız. Hem açılışımıza hem iftarımıza hepiniz davetlisiniz.

KOCAELİ’DE İLK VE TEK

Engelli bireyler bizim için çok kıymetli. Otizm Spor ve Yaşam Merkezi’miz geçtiğimiz hafta hizmete girdi. Kocaeli’de ilk ve tek olan bu merkezin 26 Nisan’da resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Otizmli bireylerin birçok ihtiyacına cevap verecek çok amaçlı bir spor ve yaşam merkezi olarak hizmet edecek. Siz değerli hekimlerimizi bu açılışa da davet ediyorum.

AMBARCI TEBEBAŞI CAMİ 17 NİSAN’DA AÇILIYOR

Uzun zamandır vatandaşımızın bizden talep ettiği ve yıllardır ibadetini konteynerde yapmak zorunda kalan yurttaşlarımızın en çok istediği cami için 2 yıl önce Ambarcı Tepebaşı bölgesinde temel atmıştık. Çok şükür bitirdik. 17 Nisan’daki Kadir Gecesi’nde de inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Akşamında da o bölgede yaklaşık 2 bin kişilik halk iftarı yapacağız. Gelecek güzel günlerdeki planlarımızı paylaşacağımız bu açılışa da davetlisiniz” ifadelerini kullandı.

ARISOY, “BU ORTAMI ÇOK ÖZLEMİŞİZ”

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy ise “Nazik daveti için Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Burada birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortamı çok özlemişiz. Hekimlerin mesleği yaparken birçok sorunu var. Giderek de artıyor. Son 3 yıl hepimiz için çok zor geçti. Koronavirüs ve ardından 2 ay önce yaşadığımız deprem felaketi hepimiz için çok çalışma gerektiren olaylar oldu. Depremlerde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza ve meslektaşlarımıza baş sağılığı, yakınlara sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.