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Okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluşmaya devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyeti, İzmit Lisesi ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA)- Eğitime her zaman destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Başkan Hürriyet son olarak İzmit Lisesi ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, derslerine konuk olan Başkan Hürriyet’e büyük bir sevgi gösterdi.

Başkan Hürriyet, ziyaret ettiği okullarda Saat Kulesi, Kasr-ı Hümayun ve Nikomedia gibi İzmit’in tarihi yerleri ile ilgili öğrencilerle sohbet etti.

Hürriyet ayrıca Türkiye’nin doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ile Yahya Kaptan ve ‘Kara Fatma’ lakaplı Fatma Seher Erden gibi Milli Mücadele kahramanları hakkında öğrencilere bilgi verdi.