Manisa'da kandilde mezarlıklara ücretsiz ulaşım Manisa'da kandilde mezarlıklara ücretsiz ulaşım

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, birçok manevi duyguyu içinde barındıran Miraç Kandili’nin birlik ve beraberliğimizi arttırmaya vesile olmasını dileyerek İzmitlilerin ve tüm İslam âleminin kandilini tebrik ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yarın akşam idrak edilecek Miraç Kandili sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Hürriyet, mesajında şu ifadeleri kullandı: Peygamber Efendimizin, Yaradan’ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili’nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini; ibadetle geçireceğimiz bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum. 