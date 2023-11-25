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Kocaeli İzmit Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirilen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Kaygusuz, İzmit Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenler ve usta öğreticiler katıldı. Hürriyet, Program kapsamında protokol konuşmaları sonrasında öğretmenleri temsilen en kıdemli isim olan Nilgün Şar’a, İZMEK Koordinatörü Zeki Kalaç’a ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Kaygusuz’a hediye takdiminde bulundu. Ardından da Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan pasta kesildi.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖNEMİNİ İDRAK EDİYORUZ”

Öğretmenler Günü programında konuşan Başkan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “ 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünü hatırlayarak, siz değerli öğretmenlerimizin önemini bir kez daha idrak ediyoruz, hatırlıyoruz. Unutmamak üzere bu değere sahip çıkmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

“AYDINLIK TÜRKİYE İDEALİNİ SİZLER HAYATA GEÇİRİYORSUNUZ”

Atatürk’ün millet mekteplerine verdiği önem, eğitimin toplumumuzdaki yerini belirledi. Bugün de sizlerin üstün çabalarıyla, Atatürk’ün eğitime ve öğretmenlere duyduğu bu derin inancı yaşatıyor, genç nesillerimize aktarıyoruz. Aydınlık Türkiye ideallerini her gün sınıflarınızda, atölyelerinizde sizler hayata geçiriyorsunuz.

“NİKOMEDİA TARİHİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Engellilerimizin, yaşlılarımızın, kadınların, gençlerin huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Gençler için kütüphane hizmetinden birçok istihdam desteğine kadar çalışmalarımız var. Aynı zamanda bu kentin 3 bin yıllık kadim Nikomedia tarihini de anlatmaya çalışıyoruz. Bir kent geçmişte yaşanmışlıklarıyla, anılarıyla geleceğe vizyon koyabilir. Geçmişi kıymetlendirerek yola devam etmek gerekiyor. Nikomedia tarihini daha fazla anlatabilmek için üstün bir çaba sarf ediyoruz. "

İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Kaygusuz programda yaptığı konuşmada, “Her sene 24 Kasım’da bizleri unutmayan ve bu samimi ortamı hazırlayan değerli başkanımız ve ekibine kurumumuz adına teşekkür ediyorum. Öğrenmek, öğretmek çok kutsal bir vazife. İzmit’in köylerinde, mahallelerinde, mahalle konaklarında, kurs yerlerinde farklı farklı branşlarda taşın altına elimizi koyarak işimizi yapıyoruz. Eğitmek çok büyük fedakarlık ister" dedi.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

Öğretmenlerin temsilcisi olarak kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştiren Nilgün Şar, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm eğitim neferlerimizi rahmetle anıyorum. İzmit Halk Eğitim ailemizin, öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Gününü kutluyorum. Kursiyerlerimizin çalışması için tüm araç gereçleri temin ederek uygun ortamı sağlayan sayın Belediye Başkanımıza ve tüm personele teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.