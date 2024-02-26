İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Marmara Ordulular Derneği’nin düzenlediği Pancar Çorbası Yarışmasında Ordulularla buluştuKOCAELİ (İGFA) - Hemşeri derneklerine kıymet veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Marmara Ordulular Derneği’nin düzenlediği Pancar Çorbası yarışmasında Ordulu vatandaşları yalnız bırakmadı. Başkan Hürriyet, yarışmada yapılan yemeklerin tadına bakarak tüm yarışmacılara başarılar diledi.

“STK VE DERNEKLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Dayanışmanın güzel bir örneğini sergiliyorsunuz. Emeği geçen herkese, başkanımıza ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza kente kattıkları değer için teşekkür ediyorum. Birliğiniz ve dayanışmanız daim olsun. Hemşehrilik hukuku ve beraberce komşuluk hukuku çok önemli. Dernekler de bunlara destek veren önemli yapılar. Biz de sivil toplum örgütleri ve dernekleri bu yüzden çok önemsiyoruz. Yarışmaya katılan tüm maharetli hanımlara teşekkür ediyorum” dedi.