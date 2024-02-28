Yenişehir Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Pazarcı esnafı başımızın tacıdır" dediKOCAELİ (İGFA) - Esnafın her daim yanında olmaya devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Pazarı’nı ziyaret etti. Tek tek tüm tezgahları gezen Başkan Hürriyet esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Hürriyet’e, Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayları, CHP İzmit Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut eşlik etti.

"PAZARCI ESNAFI BAŞIMIZIN TACIDIR"

Pazarcı esnafına bereketli satışlar dileyen Başkan Hürriyet, "Taleplerinize yerine getirmeye, dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel bir İzmit için birlikte hareket edeceğiz. Pazarcı esnafı başımızın tacıdır" dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ve vatandaşlar da Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.