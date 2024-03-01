İzmit Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, talep ve sorunları dinledi. Hürriyet, “İsraf musluklarını kapatarak, kütüphaneleri, kreşleri, ve birçok hizmeti vatandaşımıza sunma fırsatımız oldu. Halk yararına daha çok güzel işler yapacağız” dedi KOCAELİ (İGFA) - Esnafın her zaman yanında yer alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Sanayi Sitesi’nde düzenlenen kahvaltı programında sanayi esnafıyla buluştu. İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M. Onur Okyay ve sanayi esnafının yer aldığı programda Başkan Hürriyet’e, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayları Muhammet Ertürk, Zeynep Karagül ve Erdem Arcan eşlik etti.

“ÜLKE OLARAK ZOR BİR DÖNEM YAŞADIK”

Başkan Hürriyet, esnafın talep ve sorunlarını dinleyerek, yeni dönemde yetki ve imkanlar dahilinde taleplerin çözüme kavuşturulacağını aktardı. Hürriyet’e sanayi esnafına yaptığı konuşmada, “Göreve geldikten sonra tüm ülke olarak zor bir dönem geçirdik. Kentin uzun yıllardır yapılmayan işlerini, eksik yapılanları tamamlamak için mecliste çoğunluğumuz olmamasına rağmen şikayet etmeksizin sorunları çözmek için çok uğraştık. Pandemi, depremler, seller bizi buldu. 2 yıldır aktif bir şekilde başkanlık yapıyorum.

“BORÇ ORANINI DÜŞÜRDÜK”

Sabahın köründen gecenin bir yarısına kadar bu kentin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde 300 milyon lira bütçemiz vardı. 250 milyon lira yani yüzde 80 borçla devralmıştık belediyeyi. 50 milyon lira küçücük bir rakam bırakılmıştı. Bu parayı hangi gidere kullanacaksınız. Şimdi 2 milyar 24 milyon lira bütçemiz var. Şu anda İzmit Belediyesi 2019’dan daha az borçlu. Borç oranını yüzde 40’a kadar düşürdük. Uzun vadede kamu borcumuz 400 milyon lira civarında, piyasa borcumuz 200 milyon lira civarında. 600 milyon lira civarında borcumuz var.

“HİÇBİR BELEDİYEYE YAPILMAYAN BİZE YAPILDI”

Hiçbir belediyeye yapılmayan uygulamalar bize yapılıyor. Bütün belediyelerin SGK borçları vardır. Hiçbir belediye SGK kurum karşılıklarını ödemez, ödeyemez çünkü büyük rakamlardır. Öderseniz yatırıma paranız kalmaz. Benden önceki dönemlerde hiçbir zaman nakit ödenmemiştir hep arsa takası yapılmıştır. İşte Belsa B Blok İzmit Belediyesine aitken 17 milyon lira gibi bir paraya satılmıştı. Kuruçeşme’de karakolun olduğu yerdeki hizmet binası İzmit Belediyesinindi SGK borçlarına karşılık satıldı.

“HACİZLERİ KALDIRDIK”

Kastel Çocuk Yuvasının olduğu yer İzmit Belediyesinindi SGK borçlarına karşılık satıldı. Ne yazık ki biz ‘arazi takası yapalım’ dediğimizde kabul edilmedi. Yapılandırma dedik yapılandırma şartları kabul edilmedi. SGK hiçbir belediyeye yapmadığı taşkın haciz işlemini bize yaptı. 180 milyon liralık borç için 3 milyar liralık borç koydular. 3 binden fazla gayrimenkulümüze, satışından 100 milyon liraya yakın gelir elde edeceğimiz dairelere haciz koymuşlardı. Sıkıştırdılar ama çok şükür onu da aştık. Dava açtık, mahkeme bizi haklı gördü ve hacizleri kaldırdık.

“ŞİKAYET ETMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Gelir olarak yaptığımız yerleri sattığımızda piyasa borçlarımızı yakın zamanda halletmiş olacağız. Bu engellemelere rağmen çok ciddi bir şekilde şikayet etmeden çabalıyoruz. Bunca gücü ellerinde bulunduranlar yürüyüş yolunun bir çiçeğini bile değiştirmemişlerdi. Fethiye Caddesinde asbestli borulardan zehirli sular içirildi insanlara. Alikahya’nın merkezinden Kuruçeşme’nin merkezine kadar Turan Güneş Caddesi Yeşilova’dan kentin göbeğine kadar hiçbir yere el sürülmemişti.

“BİRÇOK BÖLGEYE İLK BİZ EL ATTIK”

Mecliste çoğunluğum yok, bunca ekonomik kriz var, her şeye ‘Hayır’ diyen bir meclis tablosuna rağmen Fethiye Caddesini de biz dönüştürdük, Alikahya’nın merkezini de biz dönüştürdük, Kuruçeşme’nin merkezine de ilk biz el attık. Turan Güneş Caddesine özellikle Yeşilova ve Bekirpaşa bölgesinde ilk biz el attık.

“ELİMİZDEN HAKLARIMIZI ALMAYA ÇALIŞTILAR”

İşçilere yıllar sonrasında yüzde 60 -70 zamları biz verdik. Bugün işçimize 1 kuruş borcumuz yok. Geldiğimizde 300 milyon lira varlığımız vardı şu anda 3 buçuk milyar lira varlığımız var. Varlık oranımızı neredeyse yüzde 1000’den fazla arttışmış oluyoruz. Tek sıkıntımız meclis çoğunluğuna sahip olamamamız ve Hükümet ile Büyükşehir tarafından sürekli elimizdeki hakların alınmaya çalışılması.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ADINA PROJELER ÜRETTİK”

Fevziya Çay Bahçesini Kent Lokantasına dönüştürüyoruz. Orasını almamız 2 buçuk yıl sürdü. O kadar uzun süreli ihalelere çıkılmış ki. Fevziye’de bulunan tuvaletler bile 10 yıllık kiralanmış 2026’da bitecek kira sözleşmesi. Yenicuma Çay Bahçesini ve tuvaletlerini yeniledik. Tuvalet ücretsiz hizmet veriyor. Halk yararına sosyal belediyecilik anlamında çok iş yaptık. Göreve geldiğimizde 1 tane kreşimiz yoktu, şimdi 4’üncü kreşimizi açmak üzereyiz. İzmit Belediyesinin 1 tane kütüphanesi yoktu biz 2 kütüphane açtık.

“HİZMET İÇİN ÇIRPINIYORUZ”

Çınar Akademi gibi profesyonel bir dershane hizmetini vatandaşa sunduk. Veliler ve öğrenciler bu hizmetten çok memnun. Eğitimde fırsat eşitliği için çok önemli hizmetlerimizden bir tanesi bu hizmet. Kocaman bir aşevi kurduk. Göreve geldiğimizde 1000 insanımıza hizmet sunulurken şimdi 13 bin kişiye hizmet götürebiliyoruz. Günlük 10 bin yemek çıkarabiliriz. Tüm okullarımıza da ücretsiz 1 öğün ücretsiz yemek verme gücümüz var. Ne yazık ki 3 okula bu hizmeti verebiliyoruz. Milli Eğitim bu konuda bir siyaset gözetiyor. Bizi okullara sokmamak için elinden geleni yapıyor. Biz hizmet için çırpınıyoruz.

“1 KİŞİ DEĞİL VATANDAŞ KAZANSIN”

Bütün okullara yemek hizmeti vereceğiz. Bir sürü sosyal hizmeti bu kadar kıt kaynaklara ve mecliste çoğunluğumuzun olmamasına rağmen şikayet etmeden çalışıyoruz. Benim için kavgacı diyorlar. Evet halkım için kavga ederim. Cumhuriyet Parkında yaptığım gibi. Cumhuriyet Parkı halkında ama kişilere vermek istediler. Biz ‘Hayır kardeşim halk kullanacak’ dedik. Sonuçta haklı olduğumuz görüldü ve orası artık İzmit halkının rahatlıkla kullandığı bir sosyal tesis haline geldi. 1 kişi değil vatandaşlar kazansın.

“KOCAMAN BİR ARAÇ FİLOSU KURDUK”

Bu dönem içerisinde hiçbir şey yapmamış olsak bile kocaman bir araç filosu kurduk. 218 tane iş makinesi ve kamyon satın aldık. Araç kiralaması büyük bir rant ve israftır. Kiralama saltanatı son bulmalıdır. İçim acıdı o verilen paraları görünce. İzmit Belediyesinin 10 yıl boyunca sadece kiralamalara verdiği para 50 milyon Dolar. Bu paraya kaç ihtiyacı karşılarsınız. Biz göreve gelir gelmez ‘Kiralama istemiyoruz’ dedik. 200 aracı satın almak istedik. 55 milyon lira krediyle 3 yıla rahatlıkla bu araçlara sahip olabilirdik ama ne yazık ki sürekli ‘Hayır’ oylarıyla karşılaştık.

“KREDİYİ BİLE MÜCADELE VEREREK ALDIK”

Mücadelemizi verdik ve 27 milyon lira krediyi aldık. 71 kamyonu 27 milyona aldık. Faiziyle birlikte geçen sene 33 milyon lirayı 3 yıl ödeyerek bitirdik. O dönemde kalan 28 milyon lira ile alabileceğimiz araçları aldık ama maalesef 150 milyon liraya alabildik. O dönemde 27 milyona satın aldığımız araçların bedeli bugün 300 milyon lira.

“ŞEFFAF VE SAMİMİ BİR ŞEKİLDE HİZMET ÜRETİYORUZ”

O araçları kiralasaydık bugün 35 milyon lira aylık kira ödüyorduk. Bu ciddi bir maliyet. Hayır oylarının bedeli 350 milyon liraya patladı. O paraya kaç tane kreş açardık, hizmet üretirdik. Son araçlar için 67 milyon lira kredi kullandık. Aylık kredi ödememiz 4 buçuk milyon. İsraf musluklarını kapatarak, kütüphaneleri, kreşleri, birçok hizmetleri sunma fırsatımız oldu. Halk yararına daha çok güzel işler yapacağız. Çok şeffaf ve samimiyetle çalışıyoruz."