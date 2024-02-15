Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gün doğmadan sahaya inen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Camii’nde sabah namazı sonrası cemaatle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Günün her saatinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cami cemaatleriyle buluşmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet, sabah namazı sonrası Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim Camii’nde cemaat ile kahvaltı programında buluştu. Kılınan namazların kabul olmasını Allah’tan dileyen Başkan Hürriyet, camii cemaati ile de bol bol sohbet etti. Başkan Hürriyet’in ziyaretleri kentin her bölgesinde devam edecek.