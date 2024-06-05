İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Otizm Spor ve Yaşam Evi projesi ile Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından 18’incisi düzenlenen “Yaşama Değer Katanlar” ödüllerinde Yerel Yönetim Ödülü’nün sahibi olduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışı ve vizyoner bakışıyla hayata geçirdiği projelerle önemli ödülleri İzmit’e taşıyor. Başkan Hürriyet’in; otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlayarak sosyal yaşama dahil etmek, yakınlarını desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Otizm Spor ve Yaşam Evi önemli bir ödüle layık görüldü.

ÖDÜLÜ SİBEL SOLAKOĞLU ALDI

Otizm Spor ve Yaşam Evi, Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından 18’incisi düzenlenen “Yaşama Değer Katanlar” ödüllerinde Yerel Yönetim Ödülü’nü aldı. Sultanahmet Armada Otel’de düzenlenen törende ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci aldı.

“İNSANLARIN HAYATINA DOKUNAN PROJELERİ YAPIYORUZ”

Ödül töreninde konuşan Sibel Solakoğlu, “Belediyeler insanların hayatının her alanında yer alan kurumlar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her alanda insanların hayatına dokunan projeleri yapıyoruz. Başkanımızın milletvekilliği döneminden beri hassasiyetle takip ettiği, otizmli bireylerin topluma entegre olmalarını sağlamak için hayata geçirdiğimiz Otizm Spor ve Yaşam Evi projemizin taçlandığı bir gün.

KOCAELİ’DE İLK VE TEK

Bu farkındalığın Kocaeli dışında da fark edilerek ödüle layık görülmesinden son derece mutluyuz. Otizm Spor ve Yaşam Evi’miz Kocaeli’de ilk ve tek. Bu ödülle birlikte sosyal belediyecilik çalışmalarımızın farkındalık yarattığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizim için motivasyon kaynağı olacak” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE SES GETİRECEĞİNE İNANIYORDUK”

Yasemin Gözkonan Kahveci, “Bu projeyi yaparken hem Kocaeli’de hem Türkiye’de ses getireceğine inanıyorduk. Şu anda 165 öğrencimize hizmet sağlıyoruz. Duyu bütünleme odası ve beden eğitimi odası gibi kapalı alanların yanında 4,5 dönüm açık arazide bulunan engelsiz park, bisiklet yolu, golf sahası ve daha fazla alanda otizmli çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Bu merkezimizde Kocaeli Üniversitesi, KOÇDER ve Kocaeli Tabipler Odası ile işbirliği içerisindeyiz. Paydaşlarımızla daha da güçlü bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz”