Başkan Hürriyet, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının toplumumuzda daha da yoğun yaşanması temennisinde bulundu KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Berat Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutladı. Kandil günü yürekten edilen tüm duaların kabul edilmesini dileyen başkan Hürriyet mesajında şu ifadeleri kullandı; “On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişini müjdeleyen Berat Gecesine bir kez daha ulaşabilmenin mutluluğu içerisindeyiz.

“BÖYLE GÜNLER ÖZEL ZAMANLARDIR”

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen, Berat Kandilinin halkımız başta olmak üzere İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Böyle günler bizleri birliğe, barışa ve sevgiye çağıran özel zamanlardır. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilinin, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımızın olduğu şu süreçte milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine vesile olmasını diliyorum. İzmitli hemşerilerimin ve İslam Aleminin kandilini kutluyorum”