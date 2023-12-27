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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geleneksel hale getirdiği işçi ziyaretlerine Alikahya’da devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alikahya bölgesinde işe gitmek için sabahın ilk saatlerinde servis bekleyen emekçilere ’kolay gelsin’ dedi.

Hürriyet, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu ve STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ile birlikte işçileri ziyaret etti.

Başkan Hürriyet, emekçilere açma ve meyve suyu ikram ederken, "Her fırsatta sabahın erken saatlerinde işçilerimizi ziyaret ediyoruz. Emek ve alın teri bizim için çok kıymetli. Tüm emekçilere işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. Vatandaşlar da kendilerini ziyaret eden Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.