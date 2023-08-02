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Vatandaşlar aşureyi çok beğendiklerini ve Başkan Hürriyet’e ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kazan başına geçerek İzmitlilere aşure ikramında bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Muharrem Ayı dolayısıyla İzmitlilere aşure ikramında bulundu KOCAELİ (İGFA) - Muharrem Ayı dolayısıyla İzmit Belediyesi Aşevinde pişirilen aşureler belediye meydanında vatandaşlara ikram edildi.

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