İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Muharrem Ayı dolayısıyla İzmitlilere aşure ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) - Muharrem Ayı dolayısıyla İzmit Belediyesi Aşevinde pişirilen aşureler belediye meydanında vatandaşlara ikram edildi.
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü ekipleri İzmit Belediyesi önünde aşure stantları kurdu.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kazan başına geçerek İzmitlilere aşure ikramında bulundu.
Vatandaşlar aşureyi çok beğendiklerini ve Başkan Hürriyet’e ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.