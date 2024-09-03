Ara vermeden kırsal mahallere ziyaretlerini sürdüren Başkan Hürriyet Sepetçi Mahallesine gerçekleştirdiği ziyarette, “Bu dönem bütün ekibimizle birlikte göreve geldiğimizden bu yana özellikle kırsal mahallelerimizi çok önemsiyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kırsal mahalle programlarına aralıksız devam ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor. Hürriyet ve ekibinin bu seferki durağı Sepetçi Mahallesi oldu. Programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, vatandaşların taleplerini dinledi. Köy sakinleri de Başkan Hürriyet’e ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar dilediler.

“ELİMİZ KOLUMUZ HEP BURADA OLACAK”

Başkan Hürriyet programda yaptığı konuşmada, “Bu dönem bütün ekibimizle birlikte göreve geldiğimizden bu yana özellikle kırsal mahallelerimizi çok önemsiyoruz. Sorunları yerinde tespit etmeye, sizleri dinlemeye, neler yapabiliriz daha hızlı çözmeye çalışıyoruz. Her zaman elimiz kolumuz burada olacak” dedi.

“BAŞKANIMIZ MAHALLEMİZE ÖNEM GÖSTERİYOR”

Sepetçi Köyü Muhtarı Mehmet Çetin yaptığı konuşmada, “ Sayın başkanım seçildiği günden beri mahallemize önem gösteriyor. İzmit Belediyesi’ne ne görev düşüyorsa bu zamana kadar yaptı. Bundan sonra da 5 yıl boyunca güzel hizmetlere imza atacağız. Başkanımıza ziyareti için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.