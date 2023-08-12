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Hürriyet, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni sezonun heyecanıyla dolu bir başlangıç yapmaları dileğiyle, Kocaelispor’umuza Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Yeşilinle Siyahınla birlikte gurur duyacağımız başarılara!"

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaelispor’a Süper Lig öncesi ilk maçından önce başarılar dilediKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yarın, Lig’de ilk müsabakasına çıkacak Kocaelispor’a başarı dileğinde bulundu.

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