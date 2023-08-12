Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaelispor’a Süper Lig öncesi ilk maçından önce başarılar dilediKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yarın, Lig’de ilk müsabakasına çıkacak Kocaelispor’a başarı dileğinde bulundu.
Hürriyet, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni sezonun heyecanıyla dolu bir başlangıç yapmaları dileğiyle, Kocaelispor’umuza Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Yeşilinle Siyahınla birlikte gurur duyacağımız başarılara!"