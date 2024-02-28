İzmit Belediyesi, kentimizde yaşayan Roman vatandaşlarla iletişimi güçlendirmek ve ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler üretmek amacıyla Roman Masası kurduKOCAELİ (İGFA) - Kentteki tüm dinamiklere değer vererek temsiliyet noktasında önemli çalışmalar yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni bir adıma daha imza attı. Vatandaşların istek ve taleplerini hızlıca yerine getirebilmek için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesinde, Roman Masası kurdu.

ROMAN MASASINDA 3 YÖNETİCİ OLACAK

İzmit Belediyesi Roman Masası Yöneticileri; İsa Turcan, Burak Akbulut ve Orçun Aygül olacak. Roman vatandaşları önemsediklerini belirten Başkan Hürriyet, “Kentimizdeki yaşayan tüm vatandaşlara hak ettikleri hizmeti götürmek en büyük görevimiz. Göreve geldikten sonra STK ve Esnaf Masası, Muhtar Hizmet Masası, Çınar Halk Masa gibi yapılar oluşturarak kentimizin tüm dinamikleriyle daha sıkı temas kurduk. Şimdi de yeni bir hizmet masası daha kurduk.

“GÜZEL BİR ADIM ATIYORUZ”

“Faaliyet geçireceğimiz Roman Masası’nda vatandaşlarımızın yakından tanıdığı kişiler yönetici olarak görev yapacak. Roman vatandaşların bir sorunları olduğunda muhatap bulabilmeleri, temsiliyet kazanmaları adına güzel bir adım atıyoruz. Roman kardeşlerimizin dertlerine derman olabilmek, hak ettikleri hizmetleri alabilmelerini sağlamak adına daha da güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi