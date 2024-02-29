Yeşilova Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pazarcı esnafına kolay gelsin dileklerini iletti KOCAELİ (İGFA) - Esnafla yan yana, kol kola olmaya devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilova Pazarı’nı ziyaret etti. Tek tek pazarcı esnafını gezen Başkan Hürriyet, esnafa bereketli satışlar diledi. Pazarcıların, Yeşilova Pazarı ile ilgili taleplerini not alan Başkan Hürriyet, gerekli çalışmaların kısa sürede yapılacağını söyledi.

SICAK ÇORBA İKRAMI YAPILDI

Başkan Hürriyet’e Pazar ziyaretinde; Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkan Vekili Yusuf Bektur, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ertuğrul Malçok, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri Turgay Oruç ve Ali Filiz, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayları Neslihan Çakır, Muhammet Ertürk, Ayten Hamarat, Güliz Cop, Ercan Balseçen, Zeynep Karagül, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut eşlik etti. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, vatandaşlara ve pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulundu.

İZMİT GÜLÜMSÜYOR

Başkan Hürriyet’i pazarda gören vatandaşlar hizmetlerinden dolayı Hürriyet’e teşekkür ederek yeni dönemde de İzmit’i gülümseten çalışmalara imza atacağına inandıklarını dile getirdi. Esnaf dostu Hürriyet, “Her zaman pazarcı esnafımızın başımızın tacı olduğunu söylüyoruz. Sorunlarını samimiyetle dinleyip çözümler üretiyoruz. Vatandaşlarımızın alışverişlerini daha rahat yapmaları, esnafımız da güzel ortamlarda satış gerçekleştirmeleri adına gece gündüz çalışıyoruz” dedi.