İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 23 Nisan’da koltuğunu devrettiği 3. sınıf öğrencisi Ali Selim Metli’nin talimatlarının yerine getirilip getirilmediğini yerinde inceledi. 53. yaş pastasını Metli ve arkadaşlarıyla birlikte kesen Başkan İmamoğlu, “En güzel doğum günüm” sözleriyle dile getirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıldönümünde koltuğunu devrettiği Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ali Selim Metli ve arkadaşlarına iade-i ziyarette bulundu.

Metli ve 3/D sınıfından arkadaşları, İmamoğlu’na doğum günü sürprizi yaptı.

Doğum günü pastasını Metli ve arkadaşlarıyla birlikte kesen İmamoğlu, “En güzel doğum günüm” diyerek, 3/D sınıfına teşekkür etti. Metli’nin İmamoğlu’na doğum günü hediyesi, kendi elleriyle yaptığı yağlı boya “100. Yıl” tablosu oldu. İmamoğlu, tablo hediyesinden duyduğu memnuniyeti, “Her şeyi düşünmüş; yapay zekayı düşünmüş, enerjiyi düşünmüş, barışı düşünmüş, en yükseğe tırmanan çocukları düşünmüş, uzayı düşünmüş daha ne olsun? Çok tatlısın güzel adam. Teşekkür ederiz sana” sözleriyle dile getirdi.

ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Öğretmenler odasında, okul müdürü Mücahit Çatal, okula adını veren bağışçı Haluk Ündeğer ve eğitimcilerle bir araya gelen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Tüm öğretmenlerimize başarılar. İyi bir dönem geçirdiğinizi umuyorum. İnşallah seneye daha güzel, daha verimli hem öğrencilerimizin çok başarılı hem de öğretmenlerimizin de iyi hizmet yaptıkları, huzurlu oldukları, keyifli oldukları, koşullarının daha iyi olduğu bir yıl olsun isterim. Eğitim, eğitimci, öğretmen, çocuk, genç; neticede benim de hayatımda var. Çocuklarım var. Üniversite sınavına girecek olan bir oğlum var. 7. sınıfta kızım var. Diğeri daha büyüdü. Ama sonuçta herkesin en büyük hayali, arzusu onların başarıları. Bu, bütün aileler için geçerli. Tabii bu başarı aslında memleketin çok daha güzel bir geleceğe, çok daha çağdaş bir geleceğe kavuşması meselesi. Burada da en büyük basamaklar, sizin görev yaptığınız bu anlar. Kutsal bir görev. Onun için öğretmenlere olan sonsuz saygımı belirtmek isterim. Gerçekten sonsuz bir saygı.”