İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal hizmetlerin farklı birimlerinde çalışan yaklaşık 1000 mesai arkadaşıyla Yenikapı’da buluştuİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal hizmetlerin farklı birimlerinde çalışan yaklaşık 1000 mesai arkadaşıyla Yenikapı’da buluştu.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada konuşan İmamoğlu, “Siz, ülkemizin şu an geçmiş olduğu sıkıntılı sürecin en trajik en hissedilen, hissedilemeyen ama göründüğünde de içimizi yakacak birtakım yaşam kesitlerine şahitlik ediyorsunuz. Sizler, en çok ezilen, bu şehrin yoksul kesimini oluşturan vatandaşlarımızla sıklıkla yüz yüze geliyorsunuz. Bu önemli. Onlarla görüşüyor, onların yaşadığı ekonomik koşulların bizzat şahitleri oluyorsunuz. Bizler, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana adalet kavramını çok önemsedik. Şehrin ‘yeşil, adil ve yaratıcı’ diye tariflediğimiz üç ayağından birisinin adalet olduğunu, adil bir şehir var etme konusunda yoğun çalışma yapacağımız hep dile getirdik. Onun için adil olmak, sadece mahkemelerde olmuyor” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞIN DERDİNİ KENDİMİZE DERT EDİNDİK”

Yaşanan ekonomik krizin sorumlusunun siyasi iktidar olduğuna vurgu yapan Başkan İmamoğlu, “Bizlerin bulunduğu konum gereği, sorumluluk bizlerin değil. Buna, bizler çözüm bulamayız. Yetkimiz buna yetmiyor. Evet kamu görevlisiyiz, belediyeyiz ama bu bizim sorumluluğumuzun içinde değil. Fakat elimizdeki imkanlarla, özellikle göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık dört yılı aşkın süredir, bu yoğun ekonomik sorunlar içerisinde, bu problemin çözümüne de en etkili bir şekilde katkı sunma konusunda da fedakarlık yapan bir kurumuz. Bu konuda yoğun çalışan bir ekibiz. Elimizdeki imkanlarla, sosyal hizmetler bütçemizi zaman zaman bir önceki döneme göre, yoksullara katkı sunma bütçemizi beş katına kadar çıkarttığımız dönemler oldu. Ayrıca şunu yaptık: Vatandaşın derdini kendimize dert edindik. Ve nasıl çözüm bulabiliriz diye ekstra gayret gösterdik” dedi.

“ADALET VE MERHAMET DUYGUNUZU KAYBETMEYİN”

Sosyal yardımları ‘lütufmuş’ gibi değil, sorumluluk gereği yaptıklarına dikkat çeken İmamoğlu, “Hiçbir vatandaşımıza onların gözlerine bakarken ya da konuşurken sanki lütfediyormuş gibi, sanki bir vatandaşa biz cebimizden para veriyormuşuz gibi asla davranmadık, davranamayız. Bizler, yine vatandaşlarımızın gelirlerinden, vergilerinden oluşan bütçemizden, günün ihtiyaçlarına göre o insanlarımızın ihtiyaçlarına daha fazla nasıl katkı sunabiliriz diye gayret eden insanlarız” diye konuştu.