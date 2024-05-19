İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunduİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.

Resmi tören, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’ın anıta çelenk koymasıyla sona erdi. Resmi törenin bitiminin ardından, İBB’nin organize ettiği etkinliğe geçildi. İmamoğlu ile birlikte aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu siyasi partileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, resmi törenin ardından Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

“ATATÜRK’E VE ARKADAŞLARINA MİNNET BORCUMUZ VAR”

Çelenklerin bırakılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Umarım Türkiye'mize, dünyanın bu bahsettiğim unsurlar üzerinden en müreffeh seviyeye ulaştığı günleri sağlarız. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurucu ve ebedi liderimizi gerçekten anmış oluruz. Gerçekten o büyük mücadeleyi veren insanlara layık olmuş oluruz. Ben, bu duygularla Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum. İstanbul'umuzun her noktasında bugün gün boyu, akşam, kutlamalar, bir arada olmalar, coşkular… Artık milli bayramlarımızda milletimiz, İstanbul'da ücretsiz ulaşıma da sahip, ki bu coşkuyu yaşayabilsin diye. Bu noktada bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, coşkuyla, gençlerimizin bir arada olmasını sağlamanın ne kadar anlamlı olduğunu hep birlikte yaşayalım. Emeği geçen herkese, tüm kurum kuruluşlara, İstanbul'umuz adına da yürekten teşekkür ediyoruz. Bayramımız kutlu olsun.” diye konuştu.