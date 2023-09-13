İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Eylül’de faaliyete geçen Maltepe Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi’ni yerinde deneyimleyip, üst bölümde çalışmaları süren Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda incelemelerde bulunduİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde İETT Edirnekapı Garajı’nda, kulanım ömrünü tamamlamış 2006 model dizel otobüsün yüzde 100 elektrikli araca dönüştürülmesi nedeniyle düzenlenen tanıtım toplantısının ardından rotasını kentin Anadolu yakasına kırdı.

Başkan İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’le, Orhantepe Mahallesi’ndeki Dragos Fiziksel Engelliler Kampı İnşaatı’nda incelemelerde bulunduktan sonra Maltepe’ye geçti.

11 Eylül’de faaliyete geçen Altayçeşme Mahallesi’ndeki Maltepe Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi’ni deneyimleyen İmamoğlu, geçidin üstündeki meydan şantiyesinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile bir araya geldi. Maltepe Cumhuriyet Meydanı şantiyesinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, çevrede toplanan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“TÜNEL GEÇİŞİ 18 AYDA TAMAMLANDI”

Yol boyunca kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla ve esnafla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, gezisiyle ilgili değerlendirmesini de yakın zamanda yeni çehresine kavuşacak Maltepe Meydanı’nda yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Maltepe'de önemli bir proje Cumhuriyet Meydanımız. Burada yaklaşık 18 aylık bir inşaat süreci tamamlanarak, tünel geçişlerimizi bitirdik. Bu aslında 1 kilometrelik bir aks. Arka tarafta batıda Bostancı, doğuda Cevizli olan hat. Buradaki yoğun sıkışmayla aslında uzun bir vakit belki de buradaki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıran bu çalışma, 3’te 1’i zaman diliminde alınacak bir yol haline dönüştü. Tabii bu bir kazanım. Bir başkan kazanım; burada 22 bin metrekarelik olmayan bir meydan üretildi. Bu, sosyal yaşam adına, Maltepe'ye büyük bir kazanım sağlayacak. Maltepe'nin böylesi bir kent meydanı yoktu. Şimdi artık burada belki de sadece Maltepe değil, sosyal çevre anlamında, yakın çevresinde etki altına alabilecek -ki sosyal mekanları var, etkinlik alanları var- çok daha güçlü bir sahaya dönüşecek.”