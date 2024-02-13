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Yeşilçam Filmleri’nden kesitler sunarak film müziklerini seslendiren Güzelbahçe Belediyesi Türk Müziği Korosu üyeleri Güzelbahçeli’lere unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Türk Müziği Korosu’nun, Atatürk Kültür Merkezi’nde Yeşilçam Şarkıları Konseri’nin sonunda koro üyeleri tarafından Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’ye doğum günü sürprizi yapıldı. Pasta mumlarını üfleyen Başkan İnce, duygu dolu anlar yaşadı.

GÜZELBAHÇE’MİZİ VE SİZ DEĞERLİ DOSTLARIMIZI ÇOK SEVDİK

‘‘2009’dan bu yana koronun kurulmasında büyük emekleri olan Atınç Emnalar hocamıza, nezaketi ve çabasıyla koroyu hep ayakta tutan Şefimiz Erkan Aydın’a, koronun devam etmesi için özveriyle çalışan Ali İnce’ye şükranlarımı sunuyorum. Bizi hiçbir konserde yanız bırakmayan Erder Özkılınç’a, Doğan Özkılınç’a, Ayla Üzümcü’ye, Ahsen Babil Çiftçi ve bugün renkli elbiseleriyle güne ışık saçan koro üyelerimizi kutluyorum. Bugün burada İnce ailesi olarak yüzümüz gülerek güzel anılar bırakıyoruz. Güzelbahçe’yi ve siz değerli dostlarımızı çok sevdik. Bugün ki konserimiz bir veda olsun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın’’ dedi.