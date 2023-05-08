Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnovasyon ve Liderlik Topluluğu’nun düzenlediği İnovel All Star etkinliğine katılarak gençlere tecrübelerini aktardı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnovasyon ve Liderlik Topluluğu, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde İnovel All Star etkinliği düzenledi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gençlere tecrübelerini aktararak 4 yıllık görev süresi boyunca Kütahya Belediyesi’ni hayal edilmesi zor bir konuma yükselttiklerini ifade etti. Kütahya Belediyesi olarak hayata geçirilen projelerden örnekler vererek liderliğin önemine vurgu yapan Başkan Işık, çok çalışmaları ve asla pes etmemeleri konusunda gençlere tavsiyede bulundu.

İnovasyon ve Liderlik Topluluğu’nun 8-9 Mayıs tarihleri arasında iki gün sürecek etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, doğru planlama ve doğru ekiple üstesinden gelinemeyecek iş olmadığını belirtti.

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, gençlere başarı dileklerini iletti.