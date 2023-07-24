Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hacıazizler Mahallesi’nde düzenlenen Atış Yarışmaları Etkinliği’ne katıldı.KÜTAHYA (İGFA)- Bölgenin en büyük ve en kapsamlı yarışması olan Atış Yarışmaları Etkinliği, Hacıazizler Mahallesi Atış Poligonu’nda Kütahya Belediyesi ile Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği’nin iş birliğiyle düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yarışmaları yakından takip ederek katılımcılara başarılar diledi.

Trap atış, keklik atış, kadınlar trap atış, iller arası trap takım atışı, gong atışı, tek kurşun hedef, tek kurşun pet şişe, tavşan atışı ve PCP havalı tüfek atışlarının olduğu 9 farklı kategoride 2 bin 500’e yakın atış gerçekleştirildi.

Renkli görüntülerin oluştuğu Atış Yarışmaları Etkinliği’nde Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda katılımcı hünerlerini sergiledi.