Deva Partisi Mersin İl Başkanı Taner Işıkbay, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.MERSİN (İGFA) - Başkan Işıkbay mesajında şunları söyledi:" Milli birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve dostluk bağlarımızı güçlendiren, iyilik ve yardımlaşma duygularının en üst seviyeye çıktığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Bu Bayram’da da Allah rızası için kurban keserek, etini muhtaç kişilerle paylaşan Müslüman kardeşlerimiz, sevgi ve merhameti bütün topluma yaymaktadır. Tüm İslam âlemi ve Mersinli hemşehrilerime, İhtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, dargınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin yayıldığı, kardeşliğimizin kuvvetlendiği huzur dolu bir bayram diliyorum.



Daha nice bayramlara huzur ve mutluluk içerisinde ulaşmak dileğiyle tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, aziz Mersinli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum"dedi.

Kaynak: igf