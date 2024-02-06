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Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm İslam Âleminin Miraç Kandili kutladı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kanar mesajında ‘’Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bu yıl Türkiye’yi yasa boğan, yüreklerimizi dağlayan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altına alan 6 Şubat depreminin yıl dönüme denk geldi. Bu Miraç Kandilinde tüm dualarımız, depremde hayatını kaybeden ve geride kalan vatandaşlarımız için olacaktır. Bu kandil gecesinde, vefat eden vatandaşlarımız için rahmet dilerken, geride kalanlara sabır ve güç vermek için dua ediyoruz. İçimizde hüzün ve umut bir arada yaşarken, birlikte dayanışma içinde olmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Rabbim Miraç Kandili münasebetiyle okunan tüm duaları kabul etsin, bu zor günlerimizi kolaylıkla atlatmamızı nasip etsin. Bu vesileyle tüm İslam âleminin tüm hemşehrilerimin Miraç Kandilini kutluyor, bu müstesna günde ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.’’ Dedi.