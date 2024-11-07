Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçede görev yapan merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Karabatı hem talepleri dinledi hem de projeleri birlikte değerlendirme imkânı buldu.BURSA(KARACABEY) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı geçtiğimiz günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı ile basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Karabatı, bu kez Ergün Koç Kültür Merkezi'nde ilçede görev yapan merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile istişare toplantısında buluştu. Başkan Karabatı, gerçekleşen toplantıya başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte katıldı.

Bu tarz buluşmaların daha sık gerçekleştirilmesinin ve muhtarlarla sürekli dirsek temasında olmanın ilçeye verilecek en önemli hizmetlerden biri olduğunun altını çizen Başkan Karabatı, toplantıda muhtarların mahallelerinden getirdikleri talep ve istekleri dinlerken belediye olarak planlanan çalışmaları da değerlendirme imkânı buldu. Karabatı, merkez ve kırsal ayırt etmeksizin Karacabey'i bir bütün olarak ele aldıklarını ve bunu vatandaşlara da yansıtmak için gayret ettiklerinin altını çizdi.

Karacabey’in her noktasında altyapı, temizlik, park ve sosyal alanların geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Karabatı, muhtarların sahadan getirdiği geri bildirimlerin bu projelerin şekillenmesinde büyük katkı sağladığını ifade etti. Yaptığı konuşmada Başkan Karabatı, "İlçemizin her mahallesindeki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına muhtarlarımızla daha sık bir araya gelerek güçlü bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Karabatı'nın bu istişare toplantılarına önümüzdeki günlerde Sivil Toplum Kuruluşları ile devam edeceği öğrenilirken bu tarz buluşmaların sürekli hale geleceği kaydedildi.