Karacabey’in yazlık tatil bölgesi Yeniköy’de yaz aylarında oluşan trafik sorunu son yıllarda vatandaşların tepkisini çekiyordu. Özellikle Malkara ve Kurşunlu’ya gitmek isteyen yazlıkçıların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik sıkışıklığı saatler sürüyordu. Müjdeli haberi Belediye Başkanı Fatih Karabatı verdiBURSA (İGFA) -Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy – Malkara ve Kurşunlu hattında yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğu tatilcilerin en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alıyordu.

Hafta sonları yoğun dönemlerde 50 binlere ulaşan nüfus beraberinde trafik gibi bazı sorunları da getiriyordu. Özellikle Yeniköy merkezi ile Malkara’yı birbirine bağlayan ana yol yoğun günlerde saatler süren trafik keşmekeşine sahne oluyordu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı geçtiğimiz günlerde Kaymakamlık öncülüğünde Orman Genel Müdürlüğü ile masaya oturduklarını ve projenin şu anda imza aşamasında olduğunu duyurdu.

İmzalanacak protokolün ardından piknik alanından Malkara’ya geçen çevre yolunun düzenlenerek yaz aylarında kullanıma hazır hale getirilecek. Buna göre Yeniköy piknik alanından Malkara’ya çıkan 1 Km’lik çevre yolu yazın aktif kullanılabilecek. Bu durumda Malkara-Kurşunlu hattına gidiş mevcut yol üzerinden tek yön olarak devam ederken dönüşün ise yeni yapımına başlanan buyeni güzergahtan olacağı kaydedildi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, trafik sorununun yıllardan beri süre gelen bir etken olduğunu belirterek bu konuyu göreve geldikten sonra öncelikli olarak ele aldıklarını ekledi.

Başkan Karabatı yaptığı açıklamada ‘turizm bölgesine gelen vatandaşlarımızın ulaşım, konaklama ve eğlenceli bir zaman geçirmesi bölgenin gelişimine olumlu bir katkı sağlayacağını savunuyoruz. Ama bunlarla ilgili bu zamana dek neredeyse hiç adım atılmadığını gördük. Göreve gelir gelmez tatil bölgemizi tümüyle ele aldık. Sorunların yanı sıra ihtiyaçları ve beklenti içindeki projeleri masaya yatırdık. Bu yol sorunu da bunlardan biriydi ve öncelikliydi. Geçtiğimiz günlerde Orman Müdürlüğü ile olan imzalarımızı Karacabey Belediyesi olarak tamamladık ve çalışmalarımıza başladık. Kısmetse önümüzdeki yaz sezonu başlamadan çevre yolu kullanıma hazır olacak’ mesajını verdi.

Yol çalışmaları sırasında doğal yapının korunmasına özen gösterildiğinin de altını çizen Başkan Karabatı, çalışmalar tamamlandığında Malkara yönüne gidiş istikametinin aynı güzergahtan olacağını ancak dönüşün Malkara’da maliye kampının arka kısmından geçen ve Yeniköy piknik alanına ulaşan yol üzerinden sağlanacağını belirtti.