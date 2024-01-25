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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, AK Parti'nin yeniden mevcut Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü belediye başkan adayı göstermesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Karadağ:" Başarısız bir serüvenin 2. Sezonu olmaz. Bu halk hesabı sandıkta sorar"dedi.ŞANLIURFA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, yeniden Şanlıurfa belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeynel Abidin Beyazgül'ü eleştirdi. AK Parti'nin büyük bir sessizlik içerisinde olduğunu belirten Başkan Karadağ yaptığı açıklamada şunları söyledi:" AKP yerel seçimlerde tamamen bitmiş bir vaziyette. Öyle ki başarısız belediyecilik yönetimi ile namını duyuran Beyazgül'ü lü yeniden aday olarak gösterebiliyor. Çünkü bizlerin karşısına çıkartacak başka bir adayı yok. Bunu kendileri de çok iyi biliyor. Fakat Beyazgül ne yaparsa yapsın halk artık gözünü açtı. Başarısız bir serüvenin 2. Sezonu olmaz! Filmin Beceriksiz Yönet (emeyen) meni ve başroldeki liyakatsız ekibiyle Enkaz filmi 31 martta Urfa'da final olacak. Halk Beyazgül ve ekibine en büyük cevabı 31 Mart günü sandıkta verecek. 1 Nisan günü Şanlıurfa kronik sorunu olan AKP belediyeciliğine hoşça kal diyecek ve işin ehli olan CHP belediyeciliğine merhaba diyecek"dedi.