Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı.ADANA (İGFA) - Sağlık, mutluluk, huzur, barış, birlik ve beraberlik içinde yaşanacak nice bayramlar dileyen Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Depremlerde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda insanımız yakınlarını kaybetti ve yine çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Depremin açtığı yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Ramazan Bayramı’na bu nedenle buruk giriyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak depremde hem Adana’da yoğun çalışma gerçekleştirdik hem de depremde yara alan diğer kentlerimize destek gönderdik. Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını bu konuda gösterdikleri üstün performans ve fedakarlıkları için kutluyorum. Milletimiz necip bir millettir ve zor durumlarda kenetlenerek, birlik beraberlik göstermesini her zaman başarmıştır.”

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yıllık sürede, onca olumsuzluğa rağmen önemli işler yaptığını ve parayı doğru kullanarak önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Önümüzdeki süreçte daha güzel işler yapacağız. Adana hak ettiği gelire kavuştuğunda, çok daha fazla iş yapma olanağına sahip olacağız” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını, Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, Adanalıların ve Türk halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak bitirdi.