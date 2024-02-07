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Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.MERSİN (İGFA) - Gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla Mersinli hemşehrilerinin sevgi ve saygısını kazanan Başkan Karış, yaklaşan yerel seçimler öncesinde ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret eden Başkan Karış, yerel ve genel gündemle ilgili istişarede bulundu. Misafirperverliği için Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Başkan Karış, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:" CHP 7.Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu' nu çalışma ofisinde ziyaret edip, Mersin yerel seçimleri ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk. Mersin için gerçekleştirmek istediğimiz plan ve projeleri aktardım. Oldukça verimli ve bilgilendirici bir gün geçirdik. Sn. Genel başkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim."dedi.