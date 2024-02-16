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Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, 31 Mart’ta oy kullanacakların sandıkları, YSK’nin internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabileceğini belirterek, “Oy hakkı, eşit yurttaşlık hakkıdır” ifadelerini kullandı.MERSİN (İGFA) - Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, yazılı açıklamasında; 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Vatandaşları oy kullanma hakkına sahip çıkmaya çağıran Başkan Karış, “Vatandaşlarımız nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilir. Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilirsiniz. Oy hakkı, eşit yurttaşlık hakkıdır. Yaşadığımız sorunları değiştirmek için en demokratik hakkımızdır” dedi.

YOKLUĞA, YOKSULLUĞA KARŞI DURUŞUNUZU GÖSTERİN Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkenin sorunlarının çözümünün güçlü bir gelecek ile mümkün olduğunu ifade eden Başkan Karış, “Emeklimiz, memurumuz, esnafımız, çiftçimiz, sanayicimiz mutsuz. Gelecekten umutsuz. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Demokrat zihniyet, ortak akıl ve toplumsal uzlaşma temelinde, kuşatıcı bir siyasi vizyon, yetkin bir kadro ve rasyonel bir yönetim anlayışıyla sorunlarımızın tamamını çözüme kavuşturmak mümkündür. 31 Mart’ta sandığa giderek, yokluğa, yoksulluğa karşı duruşunuzu gösterin” çağrısı yaptı.