Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle buluşmaları kapsamında Uzunharmanlar ve Aymanas mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmasında bu iki mahallede yaşanan kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yapan Başkan Kavuş, bölgede yaşanan dönüşüm rüzgarının belediye-vatandaş işbirliğinin en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.KONYA (İGFA) - “Milletle Bütünleşen Belediyecilik” sloganıyla gerçekleştirilen mahalle buluşmaları kapsamında, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Uzunharmanlar ve Aymanas mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşen buluşmalarda, Başkan Kavuş hem mahallelere yapılan yatırımları değerlendirdi hem de merak edilen soruları yanıtladı.

BAŞKAN KAVUŞ’TAN MAHALLELERE KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Buluşma öncesinde her iki mahallede hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kavuş, özellikle kentsel dönüşüm konusuna dikkat çekti. Uzunharmanlar ve Aymanas mahallelerinin son dönemde hızlı bir kentsel dönüşüm süreci yaşadığını hatırlatan Başkan Kavuş, bu dönüşümün hem daha yaşanabilir bir Meram hedefi hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Kentsel dönüşüm sürecinde Meram Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan kooperatiflerin aktif rol üstlendiğini belirten Kavuş, “Vatandaşlarımızın da desteğiyle bu süreci daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerletiyoruz. Bu dönüşüm sadece binaların değil, yaşam alanlarımızın da yenilenmesini sağlıyor” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; “KENTSEL DÖNÜŞÜM, ŞEHRİN YENİDEN DOĞUŞUDUR”

“Kentsel dönüşüm, yalnızca eskiyen yapıları yenilemek değil; aynı zamanda mahallelerimizin sosyal dokusunu, altyapısını ve yaşam standartlarını da iyileştirmek anlamına geliyor,” diye konuşan Başkan Kavuş, “Depreme dayanıklı, modern yaşam alanları oluşturmak, çocuklarımızın daha güvenli sokaklarda büyümesini sağlamak ve geleceğe umutla bakan bir Meram inşa etmek için bu dönüşüm şart. Bu süreçte vatandaşlarımızın beklentilerine kulak veriyor, ortak akıl ile hareket ediyoruz. Biz bu dönüşümü sadece bina yenilemek olarak değil, Meram’ı hep birlikte yeniden inşa etme fırsatı olarak görüyoruz. Tüm bu önemli nedenler sebebiyle kentsel dönüşüme destek veren vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan mahalle sakinleri, yaşadıkları bölgelerle ilgili merak ettikleri soruları doğrudan Başkan Kavuş’a yöneltme fırsatı buldu. Sorulara içtenlikle yanıt veren Başkan Kavuş, belediyenin çalışmalarını halkla birlikte planlamaya ve yönetmeye devam edeceklerini söyledi.