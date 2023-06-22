Tüm Emekli Sen’e bağlı emekliler ile TMMOB’ye mensup kamu emekçileri, haklarını aramak için Özgürlük Parkı’nda bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yapılan açıklamalarda, artan hayat pahalılığı karşısında maaşların temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığı ifade edilerek, yılın ikinci yarısında gerçek enflasyon rakamları üzerinden zam yapılmasının şart olduğu ifade edildi.

Başkan Kesimoğlu, vatandaşların, büyük sıkıntılarla mücadele ettiğine dikkat çekerek, “Bizler de, bu haklı mücadelenin yanında olarak, emeklilerimizin sesini ilgililere duyurmak için alandayız. Birlikte mücadele etmek, haklarımızı savunmak, sıkıntıları hep beraber haykırmak zorundayız” dedi.

Basın açıklaması, Emekli Sen Kırklareli Şube Başkanı Hüseyin Budak ve TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu adına Dr. Erol Özkan tarafından yapıldı.