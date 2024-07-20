Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 82 yaşındaki Ömer Aktaş ve 79 yaşındaki Emine Aktaş’ın nikahını kıydı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar’da yaşayan 82 yaşındaki Ömer Aktaş ve 79 yaşındaki Emine Aktaş (Yıldırım) çifti, nikah tazeledi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın kıydığı nikahta Aktaş çifti 48 yılın ardından yeniden mutluluğa “evet” dedi.

DAHA ÖNCE YAPAMADIKLARI NİKAH TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Karabağlar Belediyesine ait Kibar Evlendirme Memurluğuna kıyılan nikahta Ömer Aktaş ve Emine Aktaş’ın çocukları, anne ve babalarının daha önce evlenirken yapamadıkları nikah merasimini bu sefer yaptırmak için belediyeye başvurdular.

“BU ÖZEL NİKAHI KIYMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da Ömer ve Emine Aktaş çiftini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak onların mutluluğuna ortak oldu. Şahitliklerini Beste Aktaş ve Büşra Koputan’ın yaptığı nikahı kıydıktan sonra Aktaş çiftini tebrik eden Başkan Kınay, “Bu özel nikahı kıymaktan büyük mutluluk duydum. Bir ömrü mutluluk içerisinde geçiren Aktaş ailesine sağlık dolu nice uzun yıllar diliyorum” dedi.

“48 YILDIR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA ÇOK MUTLU VE HUZURLU OLACAĞINIZA İNANIYORUM”

Ömer ve Emine Aktaş çifti ve çocukları, nikahlarında onları yalnız bırakmayan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a teşekkürlerini iletti. Emine Aktaş’ın nikah cüzdanına kavuşma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduğunu belirten Başkan Kınay, “Bir hayat yolculuğunda el ele, omuz omuza bu yolculuk hikayesinin en özel anlarını paylaşmaktan çok mutluyum. Bu hayat yolculuğunda 48 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çok mutlu ve huzurlu olacağınıza inanıyorum. Bizler Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde çağdaş ve aydınlık bir ülke özlemiyle yürürken evlatlarımızı hep birlikte güzel bir ülkede büyütelim isterken, sizlerin çocuklarınız ve torunlarınız ile birlikte bu anın mutluluğuna ortak olmak bizim için çok daha değerli. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

Nikah töreninin ardından Ömer ve Emine Aktaş çifti çocukları ve Başkan Helil Kınay ile günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.