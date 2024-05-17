Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, güne Karabağlar’daki mahalleleri dolaşarak yaşanan sorunları yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, güne seçimden sonra yeni muhtarlık binası tahsis ettikleri Bahar Mahallesi Muhtarı Özen Güzel’i ziyaret ederek başladı. Muhtarlıkta gerçekleşen ziyarette Başkan Kınay, Muhtar Güzel’den mahallede yaşanan sorunları dinledi. Muhtarlarla aylık toplantılar gerçekleştirerek düzenli olarak sorunları takip ettiğini belirten Başkan Kınay, Muhtar Güzel ile birlikte sorunlu olan yerleri inceledi. Yollar ve parklarla ilgili sorunları tespit eden Başkan Kınay, yeni düzenlemeler için ekipleriyle çalıştıklarını belirtti.

MUHTARLARLA SAHAYA İNDİ

Sorunlu bölgeleri tespitinin ardından Başkan Kınay, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Kınay, bu talepleri yerine getirmek için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak tüm ekipleriyle sahada olacaklarını dile getirdi. Sonrasında Bahar Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Kınay, Okul Müdürü Eyüp Yılmaz ile sohbet dinleyerek okulun ve çevresinin ihtiyaçlarını dinledi. Gençlerin ve çocukların her zaman yanında olduğunun altını çizen Başkan Kınay, onların en büyük destekçisi olacağını ve yaşadıkları problemleri çözmek adına yeni projeler geliştireceklerini ifade etti. Bahar Mahallesi’nin ardından Başkan Kınay, Çalıkuşu Mahallesi Muhtarı Mustafa Onkan’ı ziyaret etti. Muhtar Onkan’dan mahallede yaşanan sorunları dinleyen Başkan Kınay, bu sorunları incelemek için muhtarla birlikte sorunlu bölgeleri ziyaret etti.

OYUN ALANLARI YENİLENECEK

Oyun parklarındaki problemleri inceleyen Başkan Kınay, çocukların neşeyle oyunlar oynadıkları ve ailelerin güven duyarak çocuklarını götürdükleri oyun alanları için çalışmalar yürüteceklerini ve parklarda yenilemeler yapacaklarını belirtti. Oyun alanının bulunmadığı mahallelerde çocuklar için mobil çözümlerle bu sorunu ortadan kaldırmak istediklerinin altını çizen Başkan Kınay, 58 mahallede de çocuklar için tüm ekipleriyle sahada olduklarını ve yeni projelerle sorunları çözeceklerini vurguladı.

MAHALLE ZİYARETLERİ SÜRECEK

Çalıkuşu Mahallesi ziyaretinin ardından Başkan Kınay, Gülyaka Mahalle Muhtarı Erkan Çakmak ve Bozyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Kömür’ü ziyaret ederek mahallelerde yaşanan sorunları dinledi. Düzenlenmeye ihtiyacı olan alanları değerlendirerek, vatandaşların rahat bir nefes alabilecekleri alanlara dönüştüreceklerini söyleyen Başkan Kınay, daha temiz ve güvenli bir çevre için tüm ekipleriyle sahada olduklarının altını çizdi. Muhtarlar eşliğinde sorunları incelemek için sokakları gezen Başkan Kınay, problemleri not aldıklarını belirterek, bu sorunların çözülmesi adına ekipleriyle çalışacaklarını ve en kısa sürede çözümüne başlayacaklarını vurguladı. Muhtarlarla aylık toplantıların yanı sıra sık sık mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla iç içe bir şekilde görevini sürdüreceğini ifade eden Başkan Kınay, Karabağlar’da yaşanan sorunları çözmek için daha sık bir araya geleceklerini söyledi.