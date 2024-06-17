Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Uzundere’de yer alan Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Uzundere’de yer alan Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

“BAYRAM BOYUNCA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kurban kesim işlemi için gelen vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Kınay, herkese sevdikleriyle birlikte geçirdikleri huzur dolu bir bayram diledi. Aynı zamanda kesim yerindeki Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile bayramda Karabağlar’da yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Başkan Kınay, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi adına belediye ekiplerinin aralıksız çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Bayram boyunca vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Zabıta ekiplerimiz kesim işlemlerinin onaylı kesim yerlerinde gerçekleştirilmesi için denetim işlemlerini sürdürecek. Ayrıca veterinerlik ekiplerimiz kaçan hayvanların yakalanması konusunda vatandaşlarımıza hizmet verecek. Karabağlar’da yaşayan hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz bayramda da sahada olacak ve vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürecek. Herkese iyi bayramlar dileriz” dedi.

EKİPLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yerlerin dışında gerçekleştirilen kurban satış ve kesim işlemlerini denetlerken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kaçan hayvanları yakalamada vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bayramın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların temiz bir bayram geçirmesi için çalışmayı sürdürecek.