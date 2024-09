Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncileri düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı altıncı günü geride bıraktı. Festivallerde, sanatçılar çalışmalarına devam ederken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt festival alanına giderek sanatçıları yalnız bırakmadı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından “The Voice Of The Wood”- Ahşabın Sesi sloganı ile gerçekleştirilen 7. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ile “Flame Of The City”- Şehrin Ateşi sloganı ile düzenlenen 7. Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, Odunpazarı Tarihi Bölgede devam ediyor. Altıncı günü geride bırakan şehrin festivalleri, 7 Eylül’e kadar devam edecek.

SANATÇILARLA SOHBET ETTİ

2’si yabancı 9 sanatçının katıldığı Ahşap Heykel Festivalinde sanatçılar çalışmalarını Odunpazarı Meydanı’na kurulan dev çadırda sürdürüyor. 2’si yabancı 10 sanatçının katıldığı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda çalışmalar, Odunpazarı Belediyesi Şehrin Ateşi Seramik Galerisinde gerçekleşiyor. Prof. Dr. İnayet Sevim Çizer’in onur konuğu olduğu çalıştayda, seramik sanatçıları bir birinden güzel ve eşsiz eserlere imza atıyor. Şehrin Ateşi Seramik Galerisinin bulunduğu Arasta El Sanatları Çarşısının avlusuna çeşitli pişirim tekniklerinin uygulandığı fırınlar kuruluyor. Çalıştay kapsamında bu güne kadar Macun Lüsteri, Raku ve Lüsteri Pişirimleri yapıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, alana giderek sanatçıları yalnız bırakmadı. Festival alanını gezen Başkan Kurt, sanatçıların çalışmaları ile yakından ilgilendi. Sanatçılarla sohbet eden Başkan Kurt, eserleri hakkında bilgi aldı.

ESKİŞEHİR KIRIM DERNEĞİ HALK DANSLARI GÖSTERİSİ YAPTI

Festival alanına kurulan stantlarda ise, ahşap ustaları tarafından yapılan ahşap hediyelik eşya,

biblo ve tablolar sergilenerek, satışa sunuluyor. Festival süresince Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü halk dansları ve müzik dinletileri gerçekleştiriyor. Demokratik kitle örgütleri müzik ve dans grupları ile gençlik grupları ve gençlik toplulukları festivale renk katıyor. Eskişehir Kırım Derneği, Halk Dansları Gösterisi yaptı. Başkan Kurt’un da izleyicileri arasında bulunduğu gösteri, büyük beğeni topladı.

WORKSHOPLAR DÜZENLENİYOR

Ayrıca festival kapsamında workshoplar düzenleniyor. A4 boyutundaki ıhlamur ağaçlarını oyarak ahşaba dokunma fırsatı yakalayan katılımcılar, eş zamanlı olarak Seramik Galerisi’nde çamurdan hazırlanmış karolara çeşitli desenler çizerken, torna tezgahları ile çamuru şekillendiriyor.

Her iki festival de 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek sergiler ile sona erecek. Ahşap Festivali’nin sergisi saat 15.00’te Ahşap Eserler Galerisinde, Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nın sergisi de saat 17.00’de Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’nde gerçekleştirilecek.