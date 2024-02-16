Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ziyaret ederek, Kayseri Şube Başkanı Haluk Bilgesay ve yönetimi ile sohbet gerçekleştirdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kentte yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma noktasında kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları, odalar ve dernekler ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu anlamda ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ziyaret etti. Kayseri Şube Başkanı Haluk Bilgesay ve yönetimi ile bir araya gelen Büyükkılıç, “Kayseri’mizi geleceğe taşıma adına hep birlikte koşuşturacağız. Aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusu çok önemli. Bu açıdan çok çalışmamız lazım, gençleri yüreklendirmemiz lazım, onları yönlendirmemiz lazım” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, insan odaklı koşuşturmaca içerisinde olduğunu vurgulayarak, “Üzerimize düşeni yapma yönünde gayret gösterdim. Her şeyden önce bir hekimim, insan odaklı hep koşuşturmacam olmuştur. İnsanların mutluluğu benim mutluluğum, insanları dışlamadım, dışlamam” dedi.

ADD Kayseri Şube Başkanı Haluk Bilgesay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükkılıç’a çalışmalarında kolaylıklar diledi.