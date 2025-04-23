Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak 7. sınıf öğrencileri Duru Tuna ve İlke Ormancı’ya devretti.BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, geleceğin ülke ve kent yöneticileri başkanlık koltuklarını devraldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de koltuğunu Dilek Özer Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Duru Tuna ve İlke Ormancı’ya devretti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen devir teslim töreninde, geleceğin başkanlarına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, okul müdürü Tayfun Şahin, sınıf öğretmenleri ve aileleri de eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den görevi teslim alan Duru Tuna, ilk yapmak istediği hizmetin daha çok kütüphane açmak olduğunu söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala’yı telefonla arayan Tuna, Bursa’nın her semtinde kütüphane açılmasını istediğini dile getirdi. Daha sonra BURFAŞ Genel Müdürü Erhan Pınar’ı telefonla arayan geleceğin başkanı, BURFAŞ Kafe’lerin de kentin her bölgesinde çoğaltılması talimatını verdi.

Daha sonra başkanlık koltuğuna oturan İlke Ormancı ise verimli Bursa Ovası’nın tarıma açılmasını istediğini belirtti. Üniversite öğrencilerine daha fazla yurt imkanı sağlanmasını da isteyen Ormancı, Bursa Yuvam’ın da sayılarının artırılması gerektiğini dile getirdi. Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız’ı telefonla arayan Ormancı, fidan dikme etkinliklerinin artırılmasını talep etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiğini söyledi. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsüdür. ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ demiş, milletine güvenmiştir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün. Atatürk, ‘Milletin bizi yönlendirmesi lazım. Milletin dediği bizim için önemlidir, geçerlidir’ demek istemiş. Yarının gençleri olan sizlere de emanet etmiş" ifadeleri ile çocukların bayramını kutladı.

Program sonunda geleceğin başkanları Duru Tuna ve İlke Ormancı, Başkan Mustafa Bozbey’e çiçek takdim ederken, Başkan Bozbey ise öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.