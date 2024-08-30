Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayarak, "30 Ağustos, milletimizin kahramanlık destanının yazıldığı, bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu zafer, vatanımıza olan bağlılığımızın ve kararlılığımızın bir ifadesidir" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU

Başkan Ömeroğlu, mesajında ayrıca, Zafer Bayramı'nın tüm ülkenin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirterek, "Başta şehitlerimiz olmak üzere tüm mücadele eden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyorum" ifadelerini kullandı.