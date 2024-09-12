Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteği sağladı. Eğitim hayatına ilk adımlarını atan minik öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen bu yardım, öğrenci ve veliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.KOCAELİ (İGFA)- Kırtasiye dağıtım programına Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri katıldı. Tören, öğrencilere verilen destek ve eğitime olan duyarlılığın simgesi haline geldi.

EĞİTİM, EN DEĞERLİ YATIRIM

Başkan Ömeroğlu, törende yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Eğitim, bir toplumun en değerli yatırımıdır. Çocuklarımızın sağlam bir eğitimle yetişmesi, hem onların hem de ülkemizin geleceği için hayati bir öneme sahiptir. İlkokula başlayan yavrularımızın eğitim yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamak adına bu tür desteklerimizi sürdürüyoruz. Belediye olarak, çocuklarımızın sadece eğitim ihtiyaçlarına değil, onların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine de katkı sunmayı görev biliyoruz. Her bir öğrencimizin başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi en büyük dileğimiz.”

Ömeroğlu, eğitime katkı sağlayan destekçilere de teşekkür ederek şunları ekledi: “Projemize desteklerinden dolayı Mustafa Türker Bey'in şahsında Çolakoğlu Metalurji firmasına da teşekkür etmek istiyorum.. Bu tür iş birliği ve desteklerin artarak devam etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi bir eğitim ortamı sunmamıza yardımcı olacaktır.”

FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yapan Ömeroğlu, “Dilovası’ndaki hiçbir öğrencimizin eğitim hayatında eksik kalmasını istemiyoruz. Kırtasiye desteğimizle birlikte çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız ve onların başarılarıyla gurur duyacağız” dedi.

BAŞKAN ÖMEROĞLU 'NA TEŞEKKÜRLER

Dilovası Belediyesi'nin sağladığı bu destekle, ilçedeki yüzlerce öğrenci eğitim hayatlarına ihtiyaç duydukları malzemelerle eksiksiz bir şekilde başlama imkânı buldu. Veliler ise Başkan Ömeroğlu'na bu anlamlı yardımdan dolayı teşekkürlerini iletti.