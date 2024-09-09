Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına başarılar diledi. Eğitim ve gelişimin önemine vurgu yapan Başkan Ömeroğlu, özellikle minik öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu,, Dilovası Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkânlarını seferber ettiklerini ve bu anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Eğitimin, toplumların gelişimindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Başkan Ömeroğlu, Dilovası'nda eğitim olanaklarını iyileştirmek adına belediyenin çeşitli projeler yürüttüğünü dile getirdi. "En önemli yatırım alanımız eğitim olmalı" diyen Başkan Ömeroğlu, çocukların başarıya ulaşması için var güçleriyle eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

MODERN DÜNYAYA KATKI SAĞLAYACAK NESİLLER YETİŞTİRME VURGUSU

Başkan Ömeroğlu, Türkiye'nin modern dünyanın öncüleri arasında yer almasına katkı sağlayacak bireyler yetiştirme hedefinde olduklarını vurguladı. "Ülkemizin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için bilgiyi üreten bir nesil yetiştirmek zorundayız" diyen Başkan Ömeroğlu, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

EĞİTİMDE KALİTE VE YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Eğitimin her kademesinde kalitenin yükselmesi için yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Ömeroğlu, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diledi.