Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün talimatlarıyla HBB, Hatayspor-İstanbulspor maçı için özel ulaşım hizmeti sağlıyor.HATAY (İGFA) - HBB yetkilileri; Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Mersin’de oynanacak olan maçta "bordo beyazlı ekibi" desteklemek isteyen taraftarlar için Hatay'ın çeşitli noktalarından araç kaldırılacağını duyurdu.

Ulaşım imkânlarından faydalanmak isteyen Passolig’i olan tüm vatandaşların; Arsuz, Altınözü, Belen, Defne, Payas, Dörtyol, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı ilçelerindeki Hatayspor taraftar temsilcileriyle iletişime geçilmesi gerektiği vurgulandı.

ÖNTÜRK: HATAYSPORUMUZA BAŞARILAR DİLERİM

Hataysporun başarısına olan inancını her fırsatta dile getiren Başkan Öntürk, “6 Şubat depremleri sonrası Hataylıların umudu olan takımımızın önemli mücadelesinde yönetici ve futbolcularımızı yalnız bırakmamak adına tüm hemşehrilerimizi maça davet ediyorum. Hatay’ımızın birleştirici gücü takımımızla her zaman gurur duyduk ve gurur duymaya da devam edeceğiz. Hataysporumuza başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.

Hatayspor taraftarları, daha fazla bilgi almak ve araç kaldırılacak noktalar hakkında detaylı bilgi edinmek için Hatay Büyükşehir Belediyesinin ve Hataysporun resmi iletişim kanallarını, sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.