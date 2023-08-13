Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçedeki camilerde Yaz Kur'an Kurslarını dereceyle bitiren öğrencilere altın hediye etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran İlçe merkezinde her yıl yaz aylarında açılan Kur'an Kursu’nun öğrencileriyle kurs başlangıcında bir araya geldiğinde dereceye girenlere altın vereceğini belirtmişti.

Yaklaşık 2 aylık kurs süresi sonrası birinci, ikinci, üçüncülere makamında misafir ederek hediyelerini takdim eden Başkan Ormankıran yaptığı konuşmada;” Öğrencilerimiz ve İlçe Müftümüz İsa Demirkaynak’ı bugün belediyemizde misafir etmekten onur duyuyoruz. Gelenek ve göreneklerimizin bir parçası olan ve bizlerinde bu yaşlarda yaz aylarında gittiği camilerimizdeki Kur’an Kursunu önemsiyoruz. Okullarımızdaki Eğitim –Öğretim ile birlikte dini eğitimde almaları güzel bir şey. Bizler ülkesine ve ailesine hayırlı evlatlar olmalarını istiyoruz. Daha öncede belirttiğim gibi dinimizi öğreneceksek Diyanet İşleri Başkanlığımızdan, değerli hocalarımızdan öğreneceğiz. Bizler her zaman her konuda ilçemizde başta gençlerimiz ve siz değerli çocuklarımıza katkı sağlayacak çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Ormankıran öğrencilere hediyelerini takdim sonrası İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak ile birlikte fotoğraf çektirdi.