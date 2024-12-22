İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, General Şükrü Kanatlı Caddesi’nde kurulan “Yılbaşı Panayırı”nı ziyaret etti. Işıl ışıl görünümüyle yoğun ilgi gören panayırda kurulan ‘Kadın Emeği’ stantlarını da gezen Başkan Ovalıoğlu, “Yeni yılda, ülkemiz ve dünyamız için barış diliyorum. Kadınlar için de fırsat eşitliğinin olduğu, sağlıkla ve huzurla dolu bir yıl umut ediyorum” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, yeni yıla az bir zaman kala ilçenin en işlek noktalarından biri olan General Şükrü Kanatlı Caddesi’nde ‘Yılbaşı Panayırı’ kurdu. Yılbaşı konseptiyle ışıklarla bezenen panayırı ziyaret eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, vatandaşlara yeni yıl için iyi dileklerde bulundu. Panayırda kurulan ‘Kadın Emeği’ stantında el emeği göz nuru ürünler de görücüye çıktı. Yeni yıla girerken emekçi kadınların da düşünüldüğü stantları da gezen Başkan Ovalıoğlu, her zaman eşit hizmet için vatandaşların yanında olacaklarının vurgusunu yaptı.

“Kadınlar için fırsat eşitliğinin olduğu, sağlıkla ve huzurla dolu bir yıl umut ediyorum”

Yoğun bir ilgi gören Yılbaşı Panayırı’nda kurulan kadın emeği stantlarını ziyaret eden Başkan Ovalıoğlu, “Kampanya döneminde ‘Kadın Emeği Pazarı’nı kuracağımızı söylemiştik. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışı için uygun bir ortam yaratalım istemiştik. Mevcut ekonomik durum maalesef ki günden güne zorlaşıyor. Kadınların da ev ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla kendi emeklerini kolaylıkla satışa sunabileceklerini hatta bunu dijital ortamda pazarlamaya taşıyabilecek imkanları yaratacağı diye söz vermiştik. Bugün, o sözlerimizden birini tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kadın Emeği Pazarımızı yılbaşının hemen öncesinde General Şükrü Kanatlı caddemizde hayata geçirdik. Burada kadınlarla da sohbet ettik ve son derecede güzel geri dönüşlerini aldık, son derece mutluyuz. Yeni yılda, ülkemiz ve dünyamız için barış diliyorum. Kadınlar için de fırsat eşitliğinin olduğu, sağlıkla ve huzurla dolu bir yıl umut ediyorum” diye konuştu.