Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ilçenin ortak bir akılla yönetilebilmesi için hayata geçirdiği mahalle buluşmalarının üçüncüsünde Kartaltepe sakinleriyle buluştu. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ovalıoğlu, “Yaptığımız çalışmaların üstüne kata kata gideceğiz ve tüm hayallerinizi gerçekleştireceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, başlattığı “Mahalle Buluşmaları” ile vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Üçüncüsünün düzenlendiği buluşmada Kartaltepe mahallesinde yaşayan vatandaşları dinleyen Başkan Ovalıoğlu, sorulara da cevap verdi. Kartaltepe Millet Parkı’nda gerçekleşen buluşmaya sorunların çözülmesi ve taleplerin hızlıca çözüme kavuşması için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

“BEN DE AYNI SORUNLARDAN RAHATSIZ OLDUĞUM İÇİN BURADAYIM”

Vatandaşların sorunlarını dinleyerek bu sorunların çözümü için çalıştıklarını belirten Başkan Ovalıoğlu, “Yaşadığınız sorunların farkındayım. Ben de aynı sorunlardan rahatsız olduğum için buradayım. Bu sorunların çözümü için, yaptığımız çalışmaların üstüne kata kata gideceğiz ve tüm hayallerinizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

BELEDİYENİN TIP MERKEZİNDE BRANŞLAR ARTIRILACAK

Mahalle buluşmalarına çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Ovalıoğlu, “Burada sorunlarınızı dinlemek ve çözüm bulmak için bulunuyoruz. Bizden çok siz konuşacaksınız biz dinleyeceğiz” dedi, Buluşmada vatandaşlardan gelen sorular üzerine sağlık alanında yaptıkları çalışmalara değinen Başkan Ovalıoğlu, “Belediyemiz bünyesindeki tıp merkezimiz 14 branşı kapsayacak kapasitede. Mevcut branşları artırarak tıp merkezimizi hareketlendireceğiz. Halk sağlığı bizim öncelikli konumuz.” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME OFİSİ’NE DAVET ETTİ

Kentsel dönüşüm alanında öncü adımlar attıklarını belirterek, dönüşüme katılmak isteyenlere de destek olacaklarını söyledi. Belediye bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’nin vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade eden Başkan Ovalıoğlu, birimin kentsel dönüşümle ilgili tüm sorulara cevap vereceğini söyledi.

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