Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bakırköy Şubesi mezuniyet töreni düzenledi. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun da katıldığı törende 80 öğrenci üniversiteden, 35 öğrenci de liseden mezuniyetini kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bakırköy Şubesi düzenlediği mezuniyet buluşmasında 115 öğrenci mezuniyetini kutladı. Bakırköy Belediyesi’nin İspirtohane Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun yanı sıra, ÇYDD Genel Başkanı Pro. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Bakırköy Şube Başkanı Ayşe Yüksel, Gülşen Tunakan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN UNUTULMADI

Konuşmasına ÇYDD Kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan’ı anarak başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Ben de bir cerrah olarak Prof. Dr. Türkan Saylan hocamızı da anmak istiyorum. ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ anlayışıyla daima Cumhuriyet için çalışan Türkan Saylan’ın izinden yürümeye devam ediyoruz” dedi. Mezun olan gençleri de kutlayan Başkan Ovalıoğlu, “Bizim en büyük gayemiz size umutlu yarınlar bırakmak. Artık mezuniyetin ardından sizler için yepyeni bir hayat başlıyor. Biz her zaman sizlerin yanında olacağız” diye konuştu.