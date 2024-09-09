Bakırköy Belediye Başkanı Doç.Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle öğrenci ve öğretmenlere başarılarla dolu yıl diledi. Yaşanabilecek ekonomik olumsuzluklara dikkat çeken Başkan Ovalıoğlu, “Ailelerimizin, evlatları için güzel bir gelecek hayali kurarken, yaşadığı ekonomik zorlukları çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim yardımlarını başlattık. Gerekli şartları sağlayan ailelerimiz, 8 ay boyunca bu destekten faydalanabilecek” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç.Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması nedeniyle öğretmen ve öğrencilerle ailelerine başarılarla dolu bir yıl diledi. Yaz tatilinde açtıkları spor okullarıyla çocuklara çeşitli etkinlikler sunduklarını ifade eden Başkan Ovalıoğlu, bu dönemde okulları tamirata alarak çocuklar için nitelikli ve sağlıklı hale getirdiklerini söyledi.

OKULLAR HAZIR HALE GETİRİLDİ

“Gözbebeğimiz olan çocuklarımızın en iyi eğitimi alması için hepimiz büyük bir çaba içindeyiz” diyen Başkan Ovalıoğlu, “Bakırköy Belediyesi olarak okullarımızı yeni eğitim öğretim dönemine hazırlarken, açtığımız yaz spor okullarıyla çocuklarımızın enerjilerini sağlıklı şekilde kullanmalarını istedik. 6 branşta verdiğimiz eğitimlerle spor yaptılar, eğlendiler ve tatlı rekabetlerin yaşandığı dolu dolu bir yaz geçirdiler. Bu yıl okullarımızı büyük bir titizlikle yeniledik. İlçemizdeki kreş, ilkokul, ortaokul ve liselerde boya, bakım ve onarım yaparak hijyen alanlarını düzenledik; neşeyle oynayacakları okul bahçelerini düzenleyerek pırıl pırıl hale getirdik” diye konuştuk.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM YARDIMI

Yeni eğitim ve öğretim döneminde yaşanabilecek ekonomik olumsuzluklara dikkat çeken Başkan Ovalıoğlu, “Ailelerimizin, evlatları için güzel bir gelecek hayali kurarken, yaşadığı ekonomik zorlukları çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim yardımlarını başlattık. Gerekli şartları sağlayan ailelerimiz, 8 ay boyunca bu destekten faydalanabilecek. Eğitim dönemi boyunca bu desteği sağlayan tek ilçe olmanın da büyük memnuniyeti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Fedakârca ve özveriyle görev yapan tüm öğretmenleri kutlayan Başkan Ovalıoğlu, Atatürk’ün hayali olan bilime inanmış, güçlü ve kalkınmış bir ülke olmanın anahtarı olan öğrencilere de başarılar diledi.