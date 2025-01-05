Hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yaptım ve pişman değilim" diyerek, "Adalet Bakanı ortada suç arıyorsa terörist başını öven ve meclise davet edenlerle ilgili de soruşturma açsın" dedi.BOLU (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurmuştu.

Başkan Özcan, hakkındaki soruşturma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Adalet Bakanı ortada suç arıyorsa terörist başını öven ve meclise davet edenlerle ilgili de soruşturma açsın" diyen Özcan "Hodri meydan" dedi.

https://twitter.com/tanjuozcanchp/status/1875906684683468951

Kendisinin söz vererek yaptığını ve bundan dolayıda pişman olmadığını söyleyen Başkan Özcan, "Ben Türk Milleti'nin menfaatlerini korumaktan başka bir suç işlemedim. Evet, bunları yaptım, sonuç aldım. Şu anda Bolu’da bir avuç Suriyeli ve Iraklı kaldı. Yaptıklarımdan sonra Bolu’da çocuklar parka ve okullarına korkusuzca gidebiliyor. Bolulu kadınlarımız ve kızlarımız sığınmacı tacizine uğramıyor. Hiçbir esnafımız sığınmacı çeteler benden haraç ister mi? korkusu yaşamıyor" ifadelerini kullandı.