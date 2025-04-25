Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, Nesine 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor yönetimini ve futbolcularını ziyaret ederek kutladı. Başkan Şadi Özdemir, “Yeni dönemde daha da güzel günler yaşayacağız. Her zaman yanınızdayız” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin, meclis üyeleri Demirhan Aslan, Salih Güleç, Resul Tarman ve Ekrem Erk ile birlikte Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetimi ve futbolcularına tebrik ziyareti gerçekleştirdi.



Nesine 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta önceden şampiyonluğu garantileyen Bursaspor’un başarısında emeği geçenleri kutlayan Başkan Şadi Özdemir, takımın eski parlak günlerine döneceği inancını vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ziyaretin ardından antrenman sahasına geçen Başkan Şadi Özdemir ve yöneticiler, Bursaspor Futbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile bir araya geldi. Burada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Çelik ve yönetimi ile futbolcuları tebrik etti. Bursa’da heyecan, umut ve coşku yarattıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, yeşil beyazlı ekibin mücadelesini sürdürerek, Süper Lig’e çıkacağına inancını dile getirdi.

Yeşil beyazlı taraftarların da başarıda önemli payının bulunduğunu aktaran Başkan Şadi Özdemir, Bursaspor’un maçlarının izlenme rekorları kırdığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de başarıda katkısı olduğunu anımsatan Başkan Şadi Özdemir, yaratılan bu enerjiyi sürdürmek istediklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından Başkan Şadi Özdemir, baklava da ikram ettiği futbolcularla tek tek tokalaştı.